Conclou la reunió entre PSOE i Podemos sense acords substancials

La reunió dels equips negociadors del PSOE i Unides Podem al Congrés dels Diputats ha finalitzat passades les 21.00 hores d'aquest dijous després de més de quatre hores de durada, segons han informat a Europa Press fonts de la formació de Pablo Iglesias.

La trobada té per objectiu apropar postures sobre la formació de govern i es produeix dos dies després que els socialistes hagin presentat una última oferta: un pacte programàtic amb 370 mesures i la possibilitat d'incorporar a membres de Podem al capdavant d'institucions i òrgans de l'estat, però fora del Consell de Ministres.

El PSOE rebutja de pla el Govern de coalició que Podem segueix exigint, així com un suport de Podem que servís només per superar la investidura, però no garantís certa estabilitat de la legislatura.

La delegació socialista l'encapçala la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, acompanyada de la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, i la número dos del partit i portaveu parlamentària, Adriana Lastra.

Per part de Unides Podem, l'equip negociador està format pel secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, la portaveu adjunta al Congrés, Ione Belarra, la portaveu de Galícia en comú, Yolanda Díaz, el diputat d'IU, Enrique Santiago, el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens i el diputat d'Equo, Juantxo López de Uralde