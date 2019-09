Una dona salta d'un cotxe en marxa per evitar que la violin

Una dona salta d'un cotxe en marxa per evitar que la violin

La nit de dissabte una dona va saltar d'un cotxe en marxa en una carretera de Godella en creure, segons va manifestar la víctima, que el jove amb el qual anava pretenia portar-la a casa per violar-la.

La víctima, de 30 anys, va patir lesions a conseqüència de la caiguda i va haver de ser evacuada a l'Hospital de Manises. Per la seva banda, la Guàrdia Civil de Montcada, després de diverses investigacions, va arrestar dilluns passat al presumpte agressor, un jove de 18 anys, acusat dels delictes de detenció il·legal i lesions.

Els fets van passar al voltant de les deu de la nit del dissabte passat quan la dona va ser trobada malferida a la carretera CV-310 entre Godella i Bétera. Pel que sembla, havia conegut a un jove a través d'un xat i tots dos havien acordat una cita. No obstant això, la víctima denuncia que aquest la va retenir per la força al cotxe i pretenia portar-la al seu domicili per suposadament forçar-la sexualment.

Durant el trajecte, i després que el seu agressor li realitzés tocaments, la dona va aconseguir colpejar amb la sabata al jove, que anava al volant, i sense pensar-s'ho va saltar del vehicle en marxa.

Una ambulància la va traslladar a l'Hospital de Manises on va ser atesa de les lesions i explorada per un metge forense. El jove arrestat per aquests fets va passar dilluns a la tarda a disposició judicial i el jutge de guàrdia de Montcada va acordar la seva llibertat amb càrrecs.