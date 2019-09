ERC no bloquejarà una possible investidura de Pedro Sánchez

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va assegurar que el seu partit no bloquejarà una possible investidura de Pedro Sánchez tot i el «paràgraf nefast i innecessari» de la proposta programàtica presentada dimarts pel president del Govern en funcions que no preveu un referèndum a Catalunya. Rufián es va expressar d'aquesta manera després de reunir-se amb la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, i el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. Rufián va afegir que a Catalunya no hi ha crisi de convivència, i voler un referèndum d'autodeterminació «no és un problema de convivència», com estableix l'esmentat paràgraf.

Hores més tard, el president del PNB, Andoni Ortuzar, va instar PSOE i Unides Podem a asseure's a negociar per arribar a un acord que eviti la repetició electoral perquè després d'un nou pas per les urnes la situació pot ser «més complexa». En roda de premsa a la seu del PSOE a Ferraz després de reunir-se amb Sánchez, Ortuzar va confirmar que el PNB en cap cas bloquejarà la investidura. És a dir, estan disposats a votar a favor si abans Sánchez aconsegueix l'aval de Podem.

Per part seva, el president del Govern en funcions va afirmar que Espanya necessita un Govern «aviat» que «garanteixi estabilitat» per abordar «amb garanties» les transformacions que necessita el país i que deixi enrere «cinc anys d'inestabilitat». L'objectiu de Sánchez és afrontar els reptes que té per davant el país, entre ells la cohesió social i territorial, que «s'està posant en qüestió des de diverses latituds», la digitalització i la transició ecològica.

Com a resposta, fonts d'Unides Podem van afirmar que el partit anirà «sense línies vermelles» a la reunió d'avui amb el PSOE, però insistirà en la seva defensa del Govern de coalició i no descarta que els socialistes prefereixin eleccions. Sospiten que al PSOE «ja han decidit anar a eleccions», però prefereixen ser «prudents».