Els investigadors van trobar pastilles al costat del cos de Blanca Fernández-Ochoa

Els investigadors van trobar medicaments al costat del cos sense vida de Blanca Fernández Ochoa. Segons ha donat a conèixer El Mundo, l'exesquiadora portava amb ella la medicació que prenia per tractar els seus problemes psicològics. Entre els medicaments trobats, es van trobar diversos estoigs de pastilles, alguns buits i altres per estrenar.

Mentrestant, els forenses de l'Institut Anatòmic Forense de Madrid estan practicant l'autòpsia al cadàver de l'exesquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa per determinar les causes de la mort i emetran un primer informe preliminar, han indicat a Europa Press fonts jurídiques.

En primer lloc, els especialistes obriran una línia d'investigació per determinar "fefaentment" que es tracta del cos de l'exesquiadora, una cosa que determinaran bé per les empremtes dactilars o per ADN.

Fonts pròximes a la investigació han assenyalat a Europa Press que el cos està en avançat estat de descomposició a causa de les altes temperatures de la zona, el que complica la seva identificació. La causa no està sota secret de sumari.