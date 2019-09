La Justícia escocesa considera que la suspensió del Parlament és legal

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, va aconseguir guanyar una batalla, després que la Justícia escocesa dictaminés que va actuar legalment en decidir suspendre temporalment el Parlament de Westminster. El Tribunal de Sessions d'Edimburg va considerar que l'acció de clausurar la Cambra dels Comuns «no contravé la llei» perquè és un poder reservat a l'Executiu, i va aclarir que les seves implicacions es constrenyen únicament a l'àmbit polític i no al judicial.

«Aquest és un territori polític i la presa de decisions no pot mesurar-se amb estàndards legals, sinó només amb valoracions polítiques. La rendició de comptes per part del Govern correspon al Parlament i, en última instància, a l'electorat, no als tribunals», va afirmar el jutge Lord Raymond Doherty. El veredicte permet al primer ministre seguir endavant amb el calendari previst, de manera que les sessions de les cambres s'interrompran entre el 10 de setembre i el 14 d'octubre, quan reobriran després del Discurs de la reina, l'acte que l'Executiu utilitza per detallar el programa polític del següent exercici.

Per part seva, el ministre britànic d'Economia, Sajid Javid, va anunciar una partida extra de 2.213 milions d'euros per afrontar un possible Brexit sense acord el proper 31 d'octubre. Javid va exposar a la Cambra dels Comuns l'anomenada Revisió de la despesa, on va detallar les prioritats pressupostàries de l'Executiu conservador per a l'exercici 2020-21 i que inclouen un augment de la inversió en serveis públics com salut i educació per «deixar enrere l'austeritat».

En una discutida intervenció, el ministre, que va accedir al càrrec el passat juliol, va ser amonestat diverses vegades pel president dels Comuns, John Bercow, per desviar-se del seu tema econòmic i fer comentaris polítics sobre el Brexit.