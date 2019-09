El Parlament britànic rebutja tant un Brexit dur com eleccions anticipades

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, va patir dues noves derrotes a la Cambra dels Comuns, que va donar llum verda a una llei per bloquejar un Brexit sense acord i va rebutjar per ara convocar unes eleccions el 15 d'octubre, com volia el cap de Govern. La legislació per forçar Johnson a sol·licitar una nova pròrroga a la sortida de la Unió Europea ha de passar encara per la Cambra dels Lords, on l'oposició tem que els conservadors apliquin tàctiques de filibusterisme per alentir el debat.

Si la tramitació queda obstaculitzada, el Parlament podria no arribar a temps perquè la reina Isabel II atorgui el seu assentiment oficial abans que les cambres quedin clausurades a mitjans de la setmana que ve, tal com ha ordenat el primer ministre. Davant aquesta possibilitat, el líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, va afirmar que no acceptarà uns comicis almenys fins que la llei hagi superat tots els tràmits parlamentaris.

En tractar-se d'unes eleccions anticipades, el primer ministre necessitava el suport de dos terços dels diputats per tirar endavant la convocatòria, però només va rebre 298 dels 434 vots necessaris. Altres formacions de l'oposició, com el Partit Liberal Demòcrata i el Partit Nacionalista Escocès (SNP), també es van negar a donar suport a uns comicis fins que la possibilitat d'un Brexit sense acord hagi quedat completament fora de la taula.

Entre els crítics amb el mandatari conservador no només hi ha dubtes sobre la possibilitat que els Lords obstaculitzin la llei. Alguns temen que el Govern intenti endarrerir les eleccions, un cop aprovades, més enllà del 31 d'octubre, la data prevista perquè el Regne Unit abandoni la UE. Amb aquesta estratègia, Johnson evitaria l'escrutini del poder legislatiu fins després d'haver materialitzat el Brexit.

També han sorgit conjectures sobre la possibilitat que Johnson busqui alguna estratègia per evitar sol·licitar una pròrroga a Brussel·les, encara que estigui obligat per imperatiu legal.

Davant aquestes possibilitats, alguns laboristes van expressar durant la jornada que preferirien mantenir el bloqueig a unes eleccions com a mínim fins al 19 d'octubre, quan la llei instarà el primer ministre a remetre una carta demanant més temps per negociar un acord de sortida, en cas de no haver ratificat un pacte llavors.

Johnson, favorit en les enquestes si hi ha eleccions, aspira a renegociar el pacte al qual va arribar la seva predecessora, Theresa May, encara que per ara no hi ha hagut signes que la UE estigui disposada a suprimir la clàusula de salvaguarda per evitar una frontera a Irlanda del nord, tal com exigeix el líder britànic. Si no aconsegueix un nou acord, assegura que està disposat a trencar igualment els llaços amb el bloc comunitari en la data prevista.

Per altra banda, enmig del debat més decisiu sobre el futur del Regne Unit, en el foc obert respecte a un Brexit sense acord, el portaveu del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns, Jacob Rees-Mogg, va decidir estirar-se i fer una migdiada als escons verds del Parlament britànic. Els diputats tenen prohibit fer-se fotos, però la imatge de Rees-Mogg va ser capturada des dels seients de l'oposició i ha donat peu a un intens i paral·lel debat sobre una possible falta de respecte del portaveu en un moment tan important.