Arresten un home per agredir la dona durant la lluna de mel a Sant Sebastià

L'Ertzaintza va detenir a Sant Sebastià un home, de 41 anys d'edat, de nacionalitat nord-americana, per un presumpte delicte de violència de gènere, després d'agredir la seva dona a l'habitació d'un hotel durant la seva lluna de mel. L'Ertzaintza va rebre un avís que requeria la presència policial en un hotel de Sant Sebastià per un incident entre una parella. Els ertzaines van pujar a l'habitació on van ocórrer els fets i un vigilant de seguretat els va informar que un client havia agredit la seva dona, que havia abandonat el lloc per demanar auxili. La víctima va ser atesa en un centre sanitari.