Maduro anuncia que desplegarà un sistema de míssils a la frontera amb Colòmbia

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar el desplegament d'un «sistema missilístic de defensa antiaèria» a la frontera amb Colòmbia entre els dies 10 i 28 de setembre. El mandatari veneçolà, que va declarar dimarts l'alerta taronja a la zona fronterera davant d'una presumpta amenaça d'agressió, va denunciar novament que el seu homòleg colombià, Iván Duque, «pretén dur a terme un fals positiu per a setembre». «El president Iván Duque té un pla de provocació: ell pretén muntar un fals positiu, agredir territori veneçolà, per anar al Consell de Seguretat de l'ONU i muntar un xou polític per un suposat conflicte armat», va asseverar Maduro. «La violència de Colòmbia, que es quedi a Colòmbia. No la volem aquí. A Veneçuela el que volem és pau, concòrdia, treball i producció», va apuntar.

El Govern de Colòmbia, per la seva banda, va considerar una «amenaça» l'anunci de Maduro sobre la propera celebració de maniobres militars a la frontera comuna, en plena escalada de tensions per la suposada connivència de Caracas amb els guerrillers de les FARC dissidents de l'acord de pau. Per al ministre d'Exteriors de Colòmbia, Carlos Holmes Trujillo, «és una amenaça per a la tranquil·litat a la regió».