El nou Govern italià comença a treballar amb un gest cap a la UE

El Govern de l'antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S) i el progressista Partit Demòcrata (PD), amb Giuseppe Conte com a primer ministre, va començar a treballar a Itàlia i va demostrar que tindrà una bona relació amb la Unió Europea. Tots els ministres van jurar el seu càrrec davant el president de la República, Sergio Mattarella, a la seu de la prefectura de l'Estat, i just després van celebrar el seu primer Consell de Ministres, en què van aprovar el nom de l'exprimer ministre socialdemòcrata Paolo Gentiloni per a candidat a comissari europeu.

Aquesta decisió demostra el respecte que aquest Govern tindrà per les institucions comunitàries, ja que Gentiloni ha estat sempre un gran defensor de la pertinença d'Itàlia a la Unió Europea.

Gentiloni és conegut i admirat a Itàlia pel seu perfil discret, el seu caràcter dialogant i el seu respecte pel projecte comunitari, i la seva designació va ser celebrada especialment pels membres del seu partit, el PD, ja que han passat en un mes d'estar a la oposició a governar el país i tenir un dels seus en l'equip de la futura presidenta de la Comissió Europea, la conservadora alemanya Ursula von der Leyen.

Paolo Gentiloni, que va ser primer ministre el 2016, en substitució de Matteo Renzi quan aquest va dimitir pel fracàs en el seu referèndum constitucional, va agrair la confiança rebuda i va assenyalar que «és una responsabilitat» per la qual se sent molt honrat.