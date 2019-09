PSOE i Podem, lluny de l'acord després d'una reunió de quatre hores i mitja

El PSOE i Unides Podem van fracassar en el seu retrobament després de més d'un mes sense contactes, però no donen per tancada la via d'un possible acord i s'han emplaçat per a això en properes reunions per desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Quatre hores i mitja va durar la primera reunió dels equips negociadors des de finals de juliol, quan les discrepàncies insalvables sobre com formar un Govern de coalició van impedir la investidura del líder socialista. Les posicions van acabar tan aferrissades que ni PSOE ni Unides Podem havien tornat a parlar fins a ahir.

El president del Govern en funcions va presentar el seu programa per a intentar novament la investidura dimarts passat i va anunciar que el seu equip negociador volia reunir-se amb el de Unides Podem aviat. Van contactar i van tancar la reunió per a ahir en una sala del Congrés de la qual no hi va haver imatges.

Hi van acudir les dues parts amb els criteris i les prioritats en terrenys oposats. El PSOE vol acordar un programa i en tot cas donar als de Pablo Iglesias la gestió d'«altes institucions de l'Estat»; mentre a Unides Podem creuen que el programa és un «pas enrere» i rebutgen l'oferta d'assumir la direcció d'aquestes institucions.

A la reunió no es van resoldre les diferències i la portaveu adjunta de Podem al Congrés, Ione Belarra, va expressar la seva «preocupació» per la posició «inamovible» de la delegació socialista, ja que insisteix a ser el «partit únic» al Govern. «Marxem sincerament preocupades perquè bàsicament s'han limitat a presentar-nos un programa electoral», va dir Belarra al final de la trobada. A més, va lamentar que la interlocució socialista s'hagi limitat a presentar «una tercera via que en realitat és la primera i l'única via que ha mantingut el PSOE», és a dir, «la del partit únic».

Per part de Podem, van participar en la trobada, a més de Pablo Echenique i la pròpia Belarra, els diputats Jaume Asens, d'En Comú Podem; Yolanda Díaz, de Galícia en Comú; Juantxo López de Uralde, d'Equo; i Enrique Santiago, d'IU. Es van reunir amb la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo; amb la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra; i amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Va ser Lastra qui va manifestar la impressió del PSOE acabada la reunió. La distància persisteix, però va assegurar que l'acord és «factible», de manera que caldrà seguir treballant al llarg de les properes «hores i dies». Segons les seves paraules, aquest acord podria residir en «qulecom intermedi entre el que uns i altres» proposen des de fa unes setmanes.

Per arribar a un acord que eviti les eleccions, les dues parts es van comprometre a seguir intercanviant papers i documents i a tenir oberta la comunicació, però des de la discreció, tot per tal d'avançar cap a «bon port».

Fonts coneixedores del contingut de la reunió van assegurar que les converses sobre el programa del PSOE van absorbir gran part de les quatre hores i mitja de la trobada, però no va ser l'únic tema, ja que també es va tractar la necessitat que s'aclareixi a quines «institucions» es va referir Sánchez quan va fer l'oferta.

Al matí, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que l'equip negociador del partit acudiria a la reunió amb voluntat de «deixar de banda els retrets» i per parlar «d'estructures de Govern».