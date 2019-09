Trump exhibeix un mapa manipulat sobre la trajectòria de «Dorian»

El president dels EUA, Donald Trump, va exhibir un mapa aparentment manipulat de la trajectòria de l'huracà Dorian per insistir en la seva teoria que la tempesta va arribar a amenaçar l'estat d'Alabama, quelcom que contradiu les afirmacions del Govern i que podria suposar una violació d'una llei federal.

En un acte amb periodistes a la Casa Blanca, Trump va mostrar el que va descriure com una predicció meteorològica inicial del Centre Nacional d'Huracans (NHC) sobre la trajectòria de Dorian. El mapa corresponia a la predicció del NHC de dijous passat, que apuntava que Dorian es dirigia cap a Florida, però incloïa el que sembla ser un mig cercle negre dibuixat a mà sobre una part d'Alabama, en un aparent intent d'indicar que la tempesta podria haver arribat a aquest estat.

Per altra banda, el nombre de morts pel pas de l'huracà per l'arxipèlag de les Bahames es va elevar a 20 mentre els equips de cerca i rescat comencen a analitzar els efectes que ha provocat la tempesta. L'huracà Dorian va tocar terra diumenge passat a l'arxipèlag de les Bahames amb vents de fins a 354 quilòmetres per hora.