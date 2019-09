Mor Robert Mugabe, l'heroi que va acabar convertint Zimbàbue en el seu feu particular

L'expresident de Zimbàbue Robert Mugabe, gran heroi de la independència d'un país al qual va acabar sotmetent i convertint en el seu feu particular durant gairebé quatre dècades, va morir ahir als 95 anys en un hospital de Singapur on rebia tractament. El nonagenari líder, vist per Occident com un dictador impenitent i convertit en poc més que una joguina trencada des del cop militar que el va obligar a renunciar al poder a finals de 2017, portava hospitalitzat des del passat abril a aquest país asiàtic.

A Zimbàbue, un país que viu una profunda crisi econòmica com a conseqüència del desolador balanç que va deixar el regnat de Mugabe, la notícia de la mort li va provocar el record amarg pel fet que l'home a qui un dia va considerar com un «pare» acabés sent un els millors exemples entre els grans herois anticolonials africans que, un cop al poder, esdevenen ferris autòcrates.

Nascut el 21 de febrer de 1924 a prop de Harare, Mugabe, fill d'un fuster i una mestra, es va formar a escoles maristes i jesuïtes fins a arribar a ser professor, i va estudiar diverses carreres -la de Dret entre elles- a través de cursos per correspondència.

El dirigent va començar la seva lluita política als 36 anys i va militar en diversos grups en la incipient lluita independentista zimbabuesa respecte del Regne Unit, quelcom pel que va ser empresonat el 1964. Mugabe va passar una dècada a la presó, es va veure obligat a viure a l'exili i va ser un dels signants dels «acords de Lancaster House», que van enterrar l'antiga Rhodèsia i van donar peu a la nova República de Zimbàbue el 1980.

A les primeres eleccions, es va convertir en el cap de Govern de la naixent república, càrrec que va ser abolit el 1987 per crear el de president. Aquest va ser el càrrec que va ocupar fins a tres dècades després, gràcies a diverses eleccions de dubtosa credibilitat i la repressió sistemàtica dels seus opositors.

Durant el seu mandat, Mugabe va prendre decisions molt polèmiques, com les expropiacions, iniciades l'any 2000, de milers de granges a propietaris blancs en una reforma agrària caòtica, per tal de distribuir la terra entre la població negra del país.

Mugabe va entregar el poder el 21 de novembre de 2017, dies després d'un cop d'Estat i quan la seva caiguda ja era irreversible perquè el seu propi partit li havia presentat una moció de censura al Parlament.