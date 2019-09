El PSOE intenta convèncer Podem amb una presència «potent» a l'administració

El PSOE va assegurar que té la intenció de cedir a Unides Podem una presència «activa i potent» a la futura administració si arriben a un acord d'investidura, però el partit de Pablo Iglesias segueix desconfiant dels socialistes i creu que ja pensen en eleccions generals. Un dia després que els equips negociadors dels dos partits reprenguessin el diàleg encara que sense avenços, ambdues parts van confirmar la seva disposició a seguir parlant, però es mantenen en les mateixes posicions: Podem vol un govern de coalició i els socialistes insisteixen a rebutjar-lo.

Dirigents de Unides Podem que són a la taula negociadora, com Ione Belarra i Yolanda Díaz, van mostrar la seva sospita que els socialistes només negocien sense intenció d'acord i com a estratègia de «màrqueting» o propaganda pensant en la repetició electoral.

Del costat socialista, la número dos del partit, Adriana Lastra, va criticar la posició «inamovible» de la formació morada, que segueix demanant una coalició, com el principal «escull» per a l'acord.

Hores després va arribar l'última promesa socialista a través de la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, qui va assegurar que el que proposen amb la seva «tercera via» és una presència «activa i potent» de Podem a les estructures de l'Estat, encara que no al Consell de Ministres.

Celaá va insistir que no hi haurà un govern de coalició amb Unides Podem «tal com es va oferir al juliol», però sí que estan sobre la taula de negociació fórmules que permetin aquesta presència «potent» de la formació morada. Es tractaria, va assenyalar, d'«alts llocs» a institucions «que no són govern però que representen l'Estat», encara que no en va voler concretar cap.