Rivera acusa Nart d'aprofitar-se dels «recursos i l'esforç de Cs»

El president de Cs, Albert Rivera, va recriminar a l'eurodiputat Javier Nart que mantingui el seu escó al Parlament Europeu tot i haver-se donat de baixa del partit. «M'agradaria que els que han marxat de Cs no es quedessin l'esforç, ni el treball, ni l'escó, ni els recursos de Cs, que són de Cs», va afirmar.

Rivera va expressar el seu respecte per la decisió de Nart i de l'exportaveu d'Hisenda del partit Francisco de la Torre de donar-se de baixa de Cs, tot afirmant que «la discrepància és legítima», i va defensar que les decisions que ha pres la direcció del partit l'han portat a incrementar de 32 a 57 els seus escons al Congrés.

Així mateix, va retreure a De la Torre que li recriminés que no havia contactat amb ell després de la mort del seu pare, ja que creu que ha utilitzat «la mort del seu pare per atacar excompanys i el projecte polític de Cs».

Per part seva, De la Torre va reiterar els motius pels qual va renunciar a l'escó per raons «personals, organitzatives i polítiques» i per considerar que l'àrea econòmica de Ciutadans estava «desmantellada».