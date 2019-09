Titllen de «colpidora» la xifra de morts causada per «Dorian» a les Bahames

El ministre de Sanitat de les Bahames, Duane Sands, va alertar que la xifra de morts pel pas de l'huracà Dorian pel país continuarà augmentant i serà «colpidora». «No hi ha cap dubte, la xifra continuarà augmentant i serà molt més alta», va asseverar en relació amb els 30 morts que hi ha confirmats fins ara. Dorian va tocar terra diumenge passat a l'arxipèlag de les Bahames amb vents de fins a 354 quilòmetres per hora. Nacions Unides va alertar que almenys 70.000 persones necessiten ajuda «immediata» a la zona.

L'huracà, ara de categoria 1 i amb vents de 150 quilòmetres per hora, que el fan encara perillós, va tocar terra al cap Hatteras, a Carolina del Nord, que seguirà patint els efectes del cicló durant les pròximes hores. A Virgínia, estat veí, les condicions són de tempesta tropical.

El centre Nacional d'Huracans espera que Dorian es transformi avui en un cicló post-tropical amb vents de força d'huracà quan s'acosti a Nova Escòcia. El pas de l'huracà podria produir pluges, augment del nivell de mar, inundacions, ressaca i tornados.