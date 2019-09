L'oposició britànica es prepara per dur Johnson als tribunals si no demana prorrogar el Brexit

Diputats opositors britànics i tories rebels estan preparant una acció legal per a afrontar un eventual escenari en el qual el primer ministre britànic, Boris Johnson, es negui a sol·licitar a la Unió Europea un ajornament de la data d'entrada en vigor del Brexit, segons ha informat la BBC.

La llei que obliga a Johnson a sol·licitar a la Unió Europea una pròrroga en cas que no aconsegueixi aprovar l'acord sobre el Brexit ha estat ja aprovada pel Parlament i està a l'espera de la ratificació amb la signatura de la reina Isabel II demà dilluns.

No obstant això, entre les files opositores temen que el premier faci cas omís de la norma i no sol·liciti un ajornament del Brexit abans del 31 d'octubre, la qual cosa portaria a la sortida del país del bloc comunitari sense un acord previ amb Brussel·les.

Tenint en compte que Johnson va dir aquesta setmana que preferiria «estar mort en un marge» abans que sol·licitar una pròrroga a la Unió Europea, els diputats opositors i els tories que aquesta setmana s'han saltat la disciplina de vot i han donat suport a bloquejar un Brexit sense acord han muntat un equip legal i estan disposats a acudir als tribunals per a obligar el cap del Govern britànic a sol·licitar l'ajornament.

La llei que impedeix el Brexit sense acord, que va completar el divendres la seva tramitació amb l'aprovació en la Cambra dels Lords, estableix que el primer ministre haurà de sol·licitar a la Unió Europea un ajornament del Brexit fins a gener si el 19 d'octubre el Parlament no ha aprovat un acord per a la sortida del bloc comunitari.

Encara que el Govern ha dit que complirà la norma, Johnson ha assenyalat que la norma l'obliga «en teoria» a escriure a Brussel·les per a sol·licitar la pròrroga.

El diari The Telegraph ha informat que el primer ministre ha dit que demanar un altre ajornament del Brexit és alguna cosa que ell «mai» farà, la qual cosa ha portat a alguns ministres a pensar que podria estar pensant a buscar alguna escletxa legal per a no complir la llei.

Segons la BBC, Johnson podria arribar a plantejar-se dimitir per demanar a la reina que nomeni primer ministre al líder laborista Jeremy Corbyn, que seria l'encarregat de sol·licitar l'ajornament del Brexit perquè després el Partit Conservador presentés una moció de censura que porti a la convocatòria anticipada d'eleccions. Existeix un altre possible escenari, en el qual Johnson aprovaria una norma consistent en la convocatòria d'eleccions sense haver de complir la Llei de Termini Fix.