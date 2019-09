Els manifestants tornen a ocupar les estacions de metro de Hong Kong

Els manifestants d'Hong Kong van sortir ahir de nou als carrers i vant tornar a prendre diverses estacions de la xarxa de transport ferroviari, la MTR, i alguns centres comercials de la pròpia MRT després de fracassar en una nova temptativa de bloquejar l'aeroport.

La Policia va impedir als manifestants col·lapsar l'aeroport com ja van fer fa unes setmanes, per la qual cosa els enfrontaments es van traslladar a centres comercials com el Sha Tin's Citylink i el Kowloon Bays's Telford Plaza, segons va informar el diari South la Xina Morning Post.

També hi van haver intents de càrrega policial en estacions com la de Tung Chung, escenari de disturbis diumenge passat. L'estació de Prince Edward va tancar davant la convocatòria d'una nova concentració.

Aquests incidents es produeixen després d'una nova nit de violència en la qual la Policia va tornar a usar gas lacrimogen i bales de goma per a dissoldre les multituds.

Així, centenars de manifestants, molts d'ells emmascarats i vestits de negre, van atacar les estacions de metro en la península de Kowloon el divendres a la nit. Els manifestants mantenen les mobilitzacions malgrat la decisió de la líder del Govern hongkonés, Carrie Lam, qui dimecres passat va retirar íntegrament el projecte de llei que permetria les extradicions d'Hong Kong a la Xina continental, origen de les protestes.