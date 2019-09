Sánchez admet el «risc cert» d'eleccions i demana a Podem «un pas endavant»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va demanar a Unides Podem que assumeixi el seu resultat electoral i faci «un pas endavant» per desbloquejar la investidura i evitar el «risc cert» de noves eleccions, de manera que es posi en marxa un Govern de caràcter progressista. A Toledo, davant el Consell de Política Municipal del PSOE, Sánchez va esgrimir els èxits en política econòmica i social i en matèria d'igualtat aconseguits des de la moció de censura gràcies al suport parlamentari extern de la formació morada per defensar el manteniment d'un Govern monocolor del PSOE.

«Si amb 151 escons vam ser capaços de fer el que vam fer en dotze mesos, amb 165 què no podrem fer?, què justifica que estiguem bloquejats com estem bloquejats?», es va preguntar el líder socialista, que va convidar Unides Podem a seguir treballant conjuntament «ara que es diu que efectivament hi ha un risc cert que el proper 10 de novembre hi hagi eleccions».

«Tenim els escons, tenim el programa comú progressista i l'únic que necessitem, i és al que convido Unides Podem, és que faci un pas endavant, que desbloquegi i tinguem una investidura per a una legislatura progressista i un Govern progressista», va proclamar en el seu discurs.

El líder socialista va dibuixar així un escenari en què el 10 de novembre no sigui dia d'eleccions i els espanyols puguin veure PSOE i Unides Podem «treballant» en tasques com la derogació de la reforma laboral, la dotació de més recursos contra la violència de gènere, la supressió de la Lomce per un nou pacte educatiu o la regulació de la mort digna i l'eutanàsia.

Per part seva, el secretari d'Acció de Govern de Unides Podem, Pablo Echenique, va assegurar que «fa tota la impressió que el PSOE vol repetir eleccions i per això no fa més que buscar excuses» per no arribar a un acord. «Nosaltres ja vam desbloquejar la situació al juliol quan es va produir un fet insòlit, vetar el candidat», va respondre Echenique a les paraules de Sánchez instant el partit de Pablo Iglesias a «assumir» el resultat electoral i «desbloquejar» la investidura.

El dirigent de Podem considera que en retirar l'oferta del Govern de coalició que negociaven al juliol, el PSOE «ha decidit tornar cap enrere sense cap tipus d'explicació», i va afegir que ells no han rebut cap document amb els càrrecs que els oferirien a l'Administració. Echenique va avisar Sánchez de la «inestabilitat» que segons la seva opinió suposa formar un Govern sense ells i li va demanar que «rectifiqui» la seva posició en la negociació contrarellotge per acordar la investidura.



No hi haurà consulta a Podem

«No és sensat per al país que es torni a formar un Executiu inestable», va dir el dirigent de Podem, tot afegint que les bases de la seva formació es van expressar amb «contundència» quan van votar a favor d'un govern de coalició, fet pel qual va descartar una nova consulta si l'oferta final sobre la taula els deixa fora del Consell de Ministres.

Paral·lelament, el líder del PP, Pablo Casado, va assenyalar que el president del Govern en funcions «finalment ha reconegut» que vol la repetició d'eleccions, en al·lusió a les declaracions en què aquest havia al·ludit al «risc cert» d' haver de tornar a les urnes. Casado va assenyalar que «el risc cert per a Espanya és Pedro Sánchez», que «vol anar a eleccions per acabar la jugada» de governar en funcions «sense fer res del que se li demana a un president».

Va afegir que aquest «risc» al qual al·ludeix Sánchez respon al fet que «potser» el PSOE acabaria esgarrapant «uns escons més», i va concedir que al PP «li vindria bé» una repetició electoral, perquè a hores d'ara, va dir, «ningú dubta» que el partit «ha crescut».