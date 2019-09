Sanitat ordena retirar tots els productes de Sabores de Paterna per la listeriosi

El Ministeri de Sanitat va ordenar la retirada del mercat de tots els productes de l'empresa de Cadis Sabores de Paterna, així com la seva intervenció de forma cautelar, a causa de l'alerta alimentària per listeriosi. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, dependent del ministeri, va ampliar l'alerta emesa divendres, quan va avisar totes les comunitats autònomes després d'haver comunicat la Junta d'Andalusia que s'havia trobat una carn entatxonada contaminada pel bacteri de la marca Sabores de Paterna.

No només la carn entotxonada, sinó tots els productes d'aquesta marca han de ser retirats del mercat i seran intervinguts de manera cautelar «en aplicació del principi de precaució», va anunciar l'agència a la seva pàgina web. «S'ha indicat a l'empresa que ha de retirar totes les existències del producte de qualsevol naturalesa i indicar als seus clients l'ordre de no vendre els mateixos, havent d'acreditar les quantitats en existències i el compromís de no comercialització», va afegir.

Pel que fa a la crisi sanitària pel brot de listeriosi originat per la carn entatxonada de Magrudis, la Conselleria andalusa de Salut i Famílies va informar que divendres es van notificar tres nous casos confirmats de listeriosi a la província de Sevilla, dos d'ells de dones embarassades, de manera que el nombre total d'afectats a Andalusia s'eleva a 210. La xifra de pacients ingressats als hospitals públics, concertats i privats d'Andalusia és de 48 avant dels 45 de divendres i, d'aquests, 21 són embarassades (dos més que el dia anterior). L'evolució del nombre de casos nous diaris s'ha reduït «de manera significativa i sostinguda» des del 23 d'agost.