Casado obre les portes a Cs i Vox per formar la «casa comuna de la dreta»

El líder del PP, Pablo Casado, va obrir «les portes» a Cs i Vox del que va definir com la «casa comuna del centre i de la dreta», apostant així per «aglutinar tot el que estigui a la dreta del PSOE» en cas que hi hagi noves eleccions causa de la «irresponsabilitat» de Pedro Sánchez. En un acte celebrat a Benidorm (Alacant) amb dirigents del PP de la Comunitat Valenciana, Casado va assegurar que si finalment hi ha eleccions el 10 de novembre no serà per culpa del PP.

Va destacar que el problema per a Espanya no és el PP, sinó Sánchez, perquè «no és un moderat» sinó «un radical que s'intenta disfressar de moderat al mandat del que li digui el fotògraf de campanya» i que a més «no és capaç» de pactar, de complir els seus acords, de dialogar ni tampoc d'«unir».

De fet, es va referir al «risc cert» de nous comicis del qual dissabte va parlar el president del Govern en funcions per remarcar que és Pedro Sánchez qui constitueix un «risc cert» per a l'estabilitat territorial d'Espanya, per a la seva economia, per a garantir la igualtat i també per a l'educació.

I tot i que va defensar que sempre que l'hi demani, parlarà amb ell, va recordar que el secretari general socialista «mai» ha volgut arribar a un acord amb el PP, un partit del qual va deixar clar que no pot facilitar de cap manera la seva investidura perquè «seria letal per a la nostra prosperitat futura».

Per a Casado, els espanyols demanen als partits del centre-dreta que estiguin «units» i en cas d'«un cop de porta» per part d'altres formacions per concórrer en coalició, va manifestar: «Haurem d'apel·lar al fet que els espanyols uneixin a les urnes el que els polítics de forma irresponsable no vulguin unir al logo de la papereta».

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va descartar que el seu partit s'incorpori a la coalició Espanya Suma per a les eleccions generals i va minimitzar la crisi interna del seu partit. «Sánchez està salivant perquè es creï Espanya Suma i els ciutadans no puguin triar. Està desitjant tornar al vermell o al blau, homogeneïtzant tot ciutadà que no sigui socialista. I aquest seria el gran error», va afirmar Rivera en una entrevista al diari El Mundo.

Segons la seva opinió, Ciutadans ha de fer «just el contrari: defensar i mobilitzar el nostre electorat perquè la gent vagi a votar sense tapar-se el nas». Per al líder de Ciutadans, la coalició no és viable tampoc per al Senat perquè «hi ha un plantejament antagònic: Ciutadans vol tancar el Senat i el Partit Popular vol col·locar-hi senadors».