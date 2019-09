La dimissió de la ministra de Treball, pròleg d'una setmana decisiva per al Regne Unit

El Regne Unit entra avui en una altra setmana política decisiva amb la suspensió de les sessions parlamentàries fins al 14 d'octubre, poc abans del Brexit, i els esforços del Govern per aconseguir un avançament electoral, i ho fa paint la darrera dimissió al Govern del primer ministre, Boris Johnson, la de la ministra de Treball, Amber Rudd. La Cambra dels Comuns té previst votar avui per segona vegada la proposta de l'Executiu de convocar comicis anticipats el 15 d'octubre, en fracassar el seu primer intent dimecres passat després que l'oposició es fes càrrec de l'agenda parlamentària, reservada normalment al Govern.

Les principals formacions de l'oposició han avançat que votaran en contra de cridar als britànics a les urnes aquest octubre o s'abstindran a la Cambra dels Comuns, que ha d'autoritzar aquesta cita per tractar-se de comicis anticipats. Johnson confia que unes eleccions a l'octubre -per a les quals, si es convoquessin, seria el clar favorit-, li donaria la majoria parlamentària necessària per concretar el Brexit.

La sortida de la UE ha sumit el Regne Unit en una profunda crisi per l'enfrontament entre el Govern, partidari d'un Brexit amb o sense acord el 31 d'octubre, i l'oposició, crítica amb la decisió de Johnson de suspendre el Parlament i inquieta per les conseqüències econòmiques d'una retirada sense pacte de la UE.

En aquest sentit, el ministre britànic d'Exteriors, Dominic Raab, va assegurar ahir que «hi ha hagut progressos» amb el bloc europeu, però el que pot dificultar aquest avanç és, segons ell, que Brussel·les vegi la possibilitat que el Brexit arribi a ser cancel·lat després de la recent aprovació de la nova llei que veta una retirada dura del club europeu. «No podem estar així, afebleix fonamentalment la nostra posició negociadora. És per això que els rebels estan equivocats», va afegir el ministre.

Johnson va patir un altre cop en presentar Amber Rudd la seva dimissió del Partit Conservador i com a ministra de Treball i Pensions, descontenta amb l'expulsió de 21 col·legues. «No puc quedar-me a un costat mentre conservadors bons, lleials i moderats són expulsats», va tuitejar Rudd.

«El Govern està dedicant molta energia a preparar una sortida sense acord, però no he vist el mateix nivell d'intensitat en les nostres converses amb la UE, que ens ha demanat que presentem solucions alternatives a la salvaguarda irlandesa», va afegir l'ara extitular de Treball.

En tot cas, amb Johnson en el poder, els conservadors han ampliat l'avantatge davant dels laboristes de Jeremy Corbyn, segons un sondeig d'intenció de vot publicat a The Observer. L'enquesta assenyala que els tories de Johnson tindrien el 35% de suport, amb una pujada del 3% respecte una altra enquesta recent, mentre que els laboristes baixarien un punt fins al 25%, els liberaldemòcrates pujarien dos punts fins al 17% i el Partit del Brexit en baixaria tres fins al 13%.

El líder del Partit del Brexit, Nigel Farage, va assegurar que és possible que la seva formació no presenti candidats a les circumscripcions on hi hagi candidats conservadors favorables al Brexit per ajudar Johnson a guanyar més escons en cas que hi hagués eleccions generals a l'octubre.

Per part seva, el ministre d'Exteriors de França, Jean-Yves le Drian, va avisar al primer ministre del Regne Unit que a l'actual situació la Unió Europea no concedirà un nou ajornament del Brexit. «No donarem una altra pròrroga de tres mesos», va afirmar, tot afegint que «els britànics han de dir-nos què és el que volen», va reclamar Le Drian. A més, va admetre que aquesta conjuntura és «molt preocupant», atès que si cap de les parts canvia de posició el proper 31 d'octubre es produirà el Brexit caòtic.