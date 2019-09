Frankenstein, únic lloc d'Alemanya on el partit de Merkel pacta amb la ultradreta

Frankenstein, un municipi alemany de 950 habitants a l'oest del país, ha agafat notorietat com la comunitat en la qual sí que hi ha cooperació entre la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i la ultradreta, en contra de la consigna de la direcció del partit de la cancellera, Angela Merkel. El nom de la població ha estat present aquests dies en els mitjans alemanys no en relació amb la novel·la de terror de Mary Shelley i el seu creador d'un monstre incontrolable, sinó com el lloc on s'ha originat una col·laboració no autoritzada des de dalt.

L'explicació és familiar, en donar-se el cas que la regidora de la CDU a aquest municipi, Monika Schirdewahn, està casada amb Horst Franz Schirdewahn, de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD). Tots dos integren un mateix grup a la corporació local, anomenat Progrés Frankenstein, que la setmana passada es va presentar formalment a l'assemblea municipal.

«Vivim en una democràcia, no en una dictadura. El que fem el meu marit i jo és democràcia viva», va afirmar la representant de la CDU en declaracions al setmanari Der Spiegel. La política conservadora és l'única representant de la CDU en aquesta corporació local, on la majoria dels seus membres formen part d'una agrupació anomenada Comunitat d'Electors Lliures. El seu marit és, per la seva banda, l'únic d'Alternativa per a Alemanya.

L'associació ha estat criticada per la delegació de la CDU d'aquest districte, al Land de Renània Palatinat, on s'ha plantejat la possibilitat d'expulsar la seva representant local.

La presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, successora de Merkel al capdavant del partit i ministra de Defensa en el Govern de la cancellera, rebutja tota cooperació, a escala federal, regional o local, amb la ultradreta. Kramp-Karrenbauer es va ratificar en aquesta posició dilluns passat, després de les eleccions regionals celebrades a l'est del país, on Alternativa per a Alemanya va experimentar una forta empenta fins col·locar-se en segona posició, amb gairebé el 28% dels vots, al Land de Saxònia, i per sobre del 24% a Brandenburg.



Dissidència interna

A la CDU han aparegut alguns moviments interns que són partidaris d'obrir un diàleg amb Alternativa per a Alemanya, al que la direcció del partit ha respost recordant la moció de rebuig a «tota forma de cooperació» amb la ultradreta que va ser aprovada a l'últim congrés del partit, celebrat el 2018.