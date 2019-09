Trump suspèn una reunió secreta amb els talibans a darrera hora per un atac

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar la suspensió d'una reunió «secreta» amb els talibans i el govern de l'Afganistan planejada per a ahir als a EUA i la cancel·lació de les converses de pau. Trump va justificar la decisió amb diversos missatges a Twitter després que els talibans reivindiquessin un recent atemptat terrorista a Kabul, la capital afganesa, en què van morir una dotzena de persones, entre elles un soldat nord-americà. «Si no poden acordar un alto el foc durant aquestes molt importants negociacions de pau, i fins i tot maten 12 persones innocents, llavors probablement no tenen el poder de negociar un acord substancial de totes formes», va afegir Trump.

Per part seva, el secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, va assegurar que Washington segueix obert a arribar a un acord de pau amb «condicions» amb els talibans, però va destacar que no està disposat a «recompensar-los» després de l'atemptat de Kabul de dijous. «La qüestió és que, quan els talibans van intentar guanyar avantatge en la negociació realitzant atacs terroristes dins del país, el president Trump va prendre la decisió adequada. No tenia sentit recompensar per aquest tipus de mal comportament», va explicar Pompeo.

Paral·lelament, el portaveu de l'oficina política dels talibans a Doha, Suhail Shaheen, va assegurar que el seu grup i els Estats Units ja havien arribat a un acord que havia de ser anunciat pel Govern de Qatar. «Fa uns dies vam enllestir un acord amb la part nord-americana, el seu contingut va ser confirmat pels dos equips i va ser lliurat a Qatar. Tots estaven satisfets, es va acordar que seria anunciat pel Govern de Qatar», va afirmar Shaheen al seu compte de Twitter.

Per això, el portaveu talibà va qualificar de «sorprenent» l'anunci «sobtat» de Trump. L'acord amb els Estats Units podria haver obert la porta a negociacions directes entre els talibans i el Govern de Kabul, que es van reunir per primera i última vegada el 2015.