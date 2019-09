Ciutadans insta Nart a actuar amb «ètica» renunciant a l'escó a l'Europarlament

La portaveu de l'Executiva de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, va instar l'eurodiputat Javier Nart a actuar amb «coherència i ètica» renunciant al seu escó al Parlament Europeu ara que ha deixat de militar a la formació taronja. «És una qüestió que no hem tractat, però, per coherència i per ètica, quan una persona abandona un projecte polític, el normal és que torni també l'acta», va assegurar Roldán. Segons va explicar, «ningú entén» que una persona que deixa el partit «es quedi amb el càrrec i el que comporta, un sou, i s'aprofiti de l'esforç i el treball de tantíssimes persones que han treballat per aconseguir aquest escó».

L'eurodiputat va decidir sortir de la formació taronja gairebé dos mesos i mig després de renunciar al seu lloc al Comitè Executiu, on va intentar que es revisés l'estratègia marcada per Albert Rivera de no afavorir la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. La portaveu de l'Executiva de Ciutadans va assegurar desconèixer si Nart ha parlat amb algú de la direcció del partit sobre la seva situació i no va aclarir si li sol·licitaran formalment que entregui l'acta, més enllà de les declaracions públiques que va fer el president del partit divendres passat.