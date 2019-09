La Fiscalia proposa posar càmeres a les classes per combatre els abusos

La Fiscalia General de l'Estat ha detectat un «clar» increment dels casos de delictes sexuals en els últims anys. La Memòria del Ministeri Públic de l'any 2018 presentada a l'acte d'obertura de l'any judicial recull una pujada del 23,2% dels procediments iniciats per aquests delictes, fins a arribar l'any passat als 18.986. El Ministeri Públic explica que un «rellevant» nombre d'aquests delictes tenen com a víctimes menors, es duen a terme «per persones properes a la víctima» i no es tracta d'actes aïllats, «sinó repetits durant apreciables períodes de temps», i suggereix una mesura per a disminuir aquests casos: la instal·lació de càmeres a les classes.

«La gravetat de certes denúncies i el caràcter delicat dels entorns en què es produeixen els fets (espais de custòdia de menors per a la seva cura i educació) podria portar a normalitzar l'adopció de mesures d'enregistrament en vídeo d'espais tancats (despatxos, aules...)», estableix la Fiscalia. Aquestes gravacions dissuadirien de la comissió del delicte o facilitarien la sempre problemàtica acreditació dels fets. I, afegeix la Fiscalia, també evitaria «que determinades persones es vegin sotmeses a tan punyents com infundades sospites o imputacions».

«És una dada de la major rellevància», afirma la Fiscalia, que adverteix que «es consolida una línia clara ascendent en els últims anys». La pujada es produeix després que en la Memòria de l'any passat es reflectís un creixement encara més gran. Es tracta d'una «preocupant línia ascendent», adverteix la Memòria presentada per la fiscal general, María José Segarra.

El Ministeri Públic també pronostica un augment dels delictes davant la reforma legal prevista que rebaixarà l'edat en la qual es considera il·lícita qualsevol relació sexual: des dels 13 anys actuals als 10. El Ministeri Públic també treu pit en el seu informe per l'actuació de la Fiscalia en el cas de La Manada, ja que des del principi va acusar per violació i va recórrer fins al Tribunal Suprem per obtenir una condemna més dura per aquest delicte.