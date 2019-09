El pas del tifó «Faxai» pel Japó causa almenys tres morts

Almenys tres persones van morir i diverses desenes van resultar ferides com a conseqüència del pas del tifó Faxai per la regió de Tòquio, des d'on va seguir avançant cap al nord-est de l'arxipèlag japonès amb forts vents i intenses pluges. La tempesta va avançar cap a l'oceà Pacífic després de passar per l'est del Japó, tot i que les autoritats van mantenir els avisos per forts vents, gran onatge i per risc d'esllavissades a la zona de Tòquio i els seus voltants i al nord-est del Japó.

A Tòquio, una dona de 50 anys va morir després de caure per una ràfega de vent, mentre que un home de 87 anys va perdre la vida aixafat per un arbre caigut a la prefectura de Kanagawa.