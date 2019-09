Així va aconseguir la policia enxampar Ana Julia Quezada

El tinent de la Guàrdia Civil que va instruir la investigació sobre la desaparició del nen de vuit anys Gabriel Cruz i el sergent primer cap del Grup d'Homicidis i Desapareguts han remarcat davant del tribunal de jurat com Ana Julia Quezada "va intentar en tot moment dirigir" les indagacions i com "desgastar i va consumir temps i recursos" dels agents creant un escenari per dirigir les sospites cap a la seva exparella sentimental.

"Posava la tireta abans de la ferida", ha expressat de manera molt gràfica el tinent, al que el sergent primer ha afegit que ella va assumir "en tot moment" la representació del pare del petit, Ángel Cruz, de manera que "tot el que li dèiem a ell, ella ho acabava sabent i podia anar anticipant-se als plans que teníem ". Han negat també qualsevol col·laboració un cop ja detinguda: "No ens va dir ni on l'havia matat ni on anava a enterrar".

A la tercera sessió de la vista oral celebrada aquest dimecres, han traslladat que quan la processada, coneixedora que de dos veïns havien afirmat el primer dia haver vist una furgoneta blanca que no era del poble a l'hora en què va desaparèixer Gabriel, va comentar que el seu excompany sentimental tenia una i que "odiava els nens", de manera que van haver d'"invertir temps a descartar".

"Va usar aquesta informació per dirigir contra ell la investigació i per això va organitzar la batuda el dia 2 amb Àngel i dos amics; per portar-los fins a la porta de casa", ha dit el tinent al qual el sergent primer ha afegit que aquesta "conclusió era clara".

Amb posterioritat, el sergent primer ha recordat que Ana Julia Quezada va esmentar la seva exparella el mateix dia 28 "dient que havia acabat molt malament amb ell encara que va matisar que no creia que tingués res a veure" i que a la tarda del dia en què un gos va inspeccionar el seu vehicle.

Han apuntat, així mateix, que la mare del menor, Patricia Ramírez, va expressar que l'acusada li "infonia sospites en concret el dia 4 de març" quan, segons han remarcat, es començaven a "succeir fets que apuntaven" al fet que Ana Julia Quezada estava "seqüenciant" la seva actuació, i després de la troballa de la samarreta del nen, "seca i neta", en un canyar pròxim al camí d'accés precisament a la casa de la seva exparella.

Ficar la pota amb la samarreta

A preguntes de l'acusació particular per intentar desmuntar la versió que va donar dimarts apuntant que va posar la samarreta aquí perquè la "atrapessin", el sergent primer ha indicat que li va prendre declaració aquesta nit i que li va semblar que "ella era conscient que havia ficat la pota amb aquest pas i estava molt nerviosa".

La suposada pèrdua en fins a dues ocasions d'un telèfon mòbil per part de la processada, els dies 2 i 3 de març, ha estat interpretada pels dos guàrdies civils com "totalment voluntària" alhora que han assenyalat que van haver d'intervenir els telèfons de tots els familiars del nen per la "facilitat que ella tenia per intercanviar-los i així salvaguardar l'anonimat" de les seves comunicacions.

Sobre les "visites continuades" d'Ana Julia Quezada a la finca de Rodalquilar on va donar mort al menor i el va sepultar "temporalment", segons han remarcat, el tinent ha afirmat amb cruesa que, si bé ella deia que hi anava "perquè li donava pau i tranquil·litat "en realitat en aquestes visites de" tot just deu minuts "pretenia" verificar que res havia furgat o destapat el cos", que també podia quedar a mercè de" la intensa pluja d'aquells dies ".

El tinent, qui va sol·licitar que es confeccionaran diligències policials i recollís declaració als coneguts de la processada a Burgos, la seva anterior residència, ha afirmat que la informació recollida els va permetre fer un "perfil" d'ella com una persona "molt freda, totalment materialista i calculadora". "Ens van arribar a dir en petit comitè que els seus dos matrimonis havien estat per diners", ha rematat.

La vam deixar actuar

A preguntes de l'acusació particular sobre per què no es va detenir a Ana Julia Quezada quan van observar com desenterrava el dia 11 de març el cos de Gabriel de la finca de Rodalquilar, ha assegurat que "havíem de saber si hi havia alguna persona més vinculada a aquesta mort "i que no sabien què" volia fer amb el cos". "La vam deixar actuar fins que ja vam veure que es dirigia a la casa buida i la vam aturar quan es va desacreditar qualsevol participació d'un tercer".

En aquest punt ha revelat un extrem de les gravacions realitzades en l'interior del seu cotxe gràcies al micròfon amb GPS instal·lat sota autorització judicial en el seu interior que no havia transcendit en el sumari fins ara. Segons ha especificat, al marge de les expressions ja conegudes i que entra i surt diverses vegades".