Sánchez rebutja la idea d'Iglesias d'una coalició a prova durant un any

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha mantingut aquesta tarda una conversa de deu minuts amb el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que li ha proposat un Govern de coalició amb un període de prova d'un any. No obstant això, el cap de l'Executiu ha rebutjat la proposta esmentada, segons fonts socialistes.

Durant aquesta conversa, el dirigent de la formació morada ha traslladat també al president en funcions que si hi ha repetició electoral tornarà a demanar una coalició i en aquesta ocasió, ho farà sense exclusions sobre la seva persona. La idea d'Iglesias seria conformar un Govern de coalició que estigués a prova fins a l'aprovació dels pressupostos, però Sánchez la rebutja perquè entén que no es dóna la confiança necessària per a aquesta fórmula.

Des del partit d'Iglesias consideren que la seva proposta d'una coalició a prova garantiria l'aprovació dels pressupostos i dóna una oportunitat a què aquesta coalició funcioni. I encara que això no passi, recalquen, garantiria l'estabilitat de la legislatura ja que Podemos es compromet a mantenir el suport parlamentari.

Al PSOE, per contra, rebutgen aquesta coalició a prova, que els socialistes diuen seria d'un any, perquè després de la investidura fallida de juliol i el rebuig d'Iglesias a la coalició llavors no es donen "les bases mínimes de confiança". I tampoc es donen garanties d'"un govern cohesionat, coherent i amb una única direcció en una legislatura estable", que és el que, subratllen els socialistes, "necessita amb urgència Espanya".

Tot i això, Sánchez ha traslladat a Iglesias que l'equip negociador del PSOE estarà obert a dialogar, "sempre que s'aparquin propostes que es van demostrar inviables, com la coalició".

També li ha recordat Sánchez a Iglesias, com va dir ahir al Congrés, que "hi ha altres vies d'entesa a explorar, com és el camí intermig" que han proposat els socialistes -l'acord programàtic amb garanties de compliment i l'entrada de Podemos en altres nivells de l'administració que no siguin el Consell de Ministres.

Segons el PSOE, Iglesias ha traslladat a Sánchez que, si finalment hi ha una repetició electoral, tornarà a demanar una coalició de Govern, aquest cop sense exclusions, pel que entenen que seria amb la presència obligada del líder de Podemos en el Consell de Ministres . No obstant això, des de Podemos assenyalen que Iglesias ha transmès a Sánchez "la necessitat de buscar un acord fins a l'últim minut que eviti eleccions".

Li ha proposat acordar una coalició amb el programa i els equips consensuats en base a la última proposta del PSOE i l'última proposta de Unidas Podemos, que torni a ser avaluada en el moment de l'aprovació dels pròxims pressupostos. "Si després de l'aprovació dels Pressupostos Pedro Sánchez considera que la coalició no ha funcionat, Unidas Podemos es compromet a abandonar el govern mantenint el suport parlamentari", afegeix la formació morada.