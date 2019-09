Alerta màxima a Alacant i València per la gota freda: el pitjor està per arribar

La DANA (depressió aïllada en nivells alts) mantindrà aquest divendres 13 de setembre a risc màxim (vermell) a Alacant i València per tempestes i pluges que poden superar els 180 litres per metre quadrat en 12 hores, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). El temporal de pluja i vent que colpeja el País Valencià ja ha provocat el desbordament de rius, així com inundacions en nombrosos municipis.



A més, Castelló, Mallorca, Múrcia, València i Eivissa i Formentera també estaran en risc taronja per precipitacions i tempestes fortes. En aquest cas, Castelló serà la que més aigua acumuli podent aconseguir fins als 140 litres per metre quadrat.





Així mateix, les províncies de Màlaga, Terol, Mallorca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara i Conca estaran en alerta groga per pluges que podran deixar màxim 40 litres per metre quadrat. L'última província que estarà en alerta aquest divendres és la Corunya per forts vents costaners de nord-est de nivell set.