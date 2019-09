Rebels del Iemen ataquen refineries de l'Aràbia Saudita amb drons

El Ministeri de l'Interior d'Aràbia Saudita va informar ahir que un atac amb drons va provocar un incendi (ja controlat) en dues instal·lacions de la petroliera estatal d'Aràbia Saudita, Saudi Aramco, segons informa la cadena Al-Arabiya. Una de les instal·lacions es troba a Abqaiq, a prop de Dammam, a la província oriental del Regne. L'altra instal·lació es troba al jaciment petrolífer de Hijrat Khurais. El Ministeri va explicar que les autoritats van iniciar una investigació per conèixer les causes d'aquesta explosió, tot i que tot apunta que l'atac va ser obra de rebels Huthi del Iemen. Saudi Aramco va ser l'empresa més rendible del món en 2018, després de comptabilitzar un benefici net de 111.100 milions de dòlars (101.260 milions d'euros), segons van difondre les agències de qualificació creditícia Moody's i Fitch Ratings a l'abril, quan van accedir als comptes de la petroliera per assignar un ràting.