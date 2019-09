Tunísia escull avui nou president després de la mort d'Essebsi

Els tunisians van a les urnes avui per elegir el successor de Beyi Caib Essebsi, mort al juliol, en uns comicis que es consideren crucials per a la consolidació de la transició democràtica al país que va veure néixer la «Primavera Àrab» i en què la inestabilitat social i el declivi econòmic estan fent efecte. La mort d'Essebsi, just el Dia de la Independència, el 25 de juliol, va obligar a un avançament electoral dels comicis, que estaven previstos per al novembre, i va alterar així el calendari electoral i va enxampar a contrapeu els partits, que tenien la seva vista posada primer en les parlamentàries.