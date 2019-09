L'aigua acumulada de la gota freda continua provocant devastació

La gota freda, que ha devastat el sud-est peninsular, remet malgrat que va mantenir ahir sota avís groc 14 províncies del centre peninsular. Els seus efectes continuen causant problemes a la zona del Mediterrani, on afectats i administracions han començat a avaluar les destrosses.

Encara que la força de la pluja hagi disminuït, la descàrrega d'aigua de la DANA (depressió aïllada a nivells alts) va obligar a realitzar noves evacuacions davant les inundacions i danys, i mantenir tancades diverses vies de comunicació. A més, en les últimes jornades s'han comptabilitzat sis morts a causa d'aquest gran temporal.

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va visitar les zones afectades i es va declarar «absolutament afectada» després d'haver comprovat «in situ» els efectes de la DANA a Alacant i Múrcia, on va prometre l'ajuda de les forces armades «fins al final». Juntament amb Robles, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va advertir a la població del sud de l'autonomia que segueixi extremant precaucions perquè, encara que hagi parat de ploure, el risc actualment se centra en les crescudes del riu Segura, que baixa «molt alt».

Durant la matinada d'ahir, unes 1.500 persones van haver de ser desallotjades de forma ordenada i sense ferits d'un càmping del terme municipal de Crevillente (Alacant) a causa d'una crescuda de les aigües. Els afectats van ser reallotjats provisionalment a l'interior de dos dels poliesportius de la localitat. Poc després, la Guàrdia Civil va desallotjar un càmping proper de la localitat de Guardamar a causa del risc que es produeixi una pujada del nivell d'aigua.



Ruptura de dics

A aquests accidents se'ls hi suma una nova ruptura dels dics del riu Segura que es va afegir a una anterior al pont que uneix Algorfa i Almoradí, també a Alacant. Dos equips d'Operacions Especials de l'exèrcit es van desplaçar al lloc dels fets i van reforçar la presència d'efectius a les zones afectades amb 200 soldats més, arribant a un total de 1.400, per avisar a la població de l'evacuació i localitzar als ciutadans amb mobilitat reduïda per pujar-los a pisos alts.

A la Comunitat Valenciana romanien tancades una vintena de carreteres, mentre que el subministrament de llum es va restablir al municipi d'Almoradí. La localitat de Dolores va recuperar el servei de telefonia fixe i mòbil.

A la Comunitat de Madrid, les intenses precipitacions d'ahir van provocar talls a l'N-III per despreniments i van afectar el servei d'una línia de Metro. La carretera que uneix Madrid i València va quedar intransitable en ambdós sentits per una caiguda de sediments al quilòmetre 29, que va provocar que es tallés la circulació. L'acumulació d'aigua també va afectar un dels trams de la Línia 9 que circula per la superfície, concretament el que va entre les estacions d'Arganda del Rey i La Poveda. A causa d'aquesta incidència es va habilitar un servei especial d'autobusos per poder traslladar els viatgers entre les dues estacions.



Solucions a la catàstrofe

El rei Felip VI es va reunir ahir amb els presidents autonòmics d'Andalusia, Castella-La Manxa, Comunitat Valenciana i Múrcia per interessar-se per la situació que viuen els seus respectius territoris després de les inundacions causades per la gota freda.

Els veïns de la Vega Baja del Segura, la comarca alacantina que ha quedat inundada després del pas de la gota freda i el desbordament del riu Segura, comencen a prendre consciència de com han quedat danyats els seus habitatges. «Estem comprovant com ha estat realment el desastre», va assenyalar Javier Moya, veí d'Orihuela: «Ara és quan venen els dies dels ensurts». Un desplegament inèdit de professionals i vehicles, camions, embarcacions, drons i helicòpters intenten auxiliar les persones afectades d'aquestes zones i intenten disminuir les conseqüències del temporal.

A Andalusia, el president de la Junta, Juanma Moreno, va anunciar que avui aprovaran destinar més de 10 milions d'euros com a primera ajuda urgent per afrontar els danys provocats per aquest episodi la gota freda. Aquesta ajuda anirà destinada als ajuntaments dels 133 municipis andalusos que han resultat més afectats per la DANA.