Felip VI no proposa cap candidat a la investidura

El rei Felip VI ha comunicat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que no proposa cap candidat a la investidura després de concloure la ronda de consultes amb els líders i portaveus de les formacions amb representació al Congrés. La seva decisió té lloc a sis dies de la convocatòria automàtica de les eleccions del 10-N, que si no hi ha un gir inesperat de guió es produirà formalment el 23 de setembre. Durant la ronda ha constatat que Sánchez no disposa de suports necessaris per a ser investit. La negativa del PSOE a construir un govern de coalició amb Podem i el corresponent anunci d'abstenció per part de Pablo Iglesias, sumat al 'no' de PP i Cs, han deixat Sánchez únicament amb els vots de la seva formació (123) i un únic suport extern del diputat del Partit Regionalista Càntabre.

Després de l'audiència amb el Rei, Batet ha mantingut per aquest dimecres l'última sessió de control de la legislatura on haurà de respondre preguntes del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, sobre la situació a Catalunya, i del líder del PP, Pablo Casado, sobre "l'espectacle que està oferint".

Amb tot, la decisió del monarca no esgota automàticament els terminis perquè encara hi hauria la possibilitat de convocar un ple a tot estirar el pròxim divendres per investir un president el mateix dilluns 23 de setembre. En un últim extrem, es podria convocar també un ple el 23 on –això sí- Sánchez hauria de ser investit en primera votació, això és amb majoria absoluta.

Ara per ara, però, l'equilibri de forces està exactament al mateix punt en què va quedar després de la investidura fallida del passat 23 de juliol. Les negociacions infructuoses amb Podem i el 'no' del PP i Cs dilueixen cap possibilitat d'èxit. El PSOE ha rebutjat en les últimes hores la proposta de Podem de formar un govern de coalició i Pablo Iglesias ha anunciat al monarca que es manté en una abstenció que deixa Sánchez sense possibilitat de ser investit.

A la dreta de l'arc parlamentari la maniobra d'Albert Rivera de proposar una abstenció conjunta del PP i Cs a canvi de diverses condicions –com preparar el 155 a Catalunya- no ha tingut bona acollida per part del PP i finalment el propi Rivera ha qualificat de "presa de pel" els compromisos per escrit que li ha enviat el president espanyol en funcions, on Sánchez prometia que si cal "no vacil·larà" a aplicar el 155 a Catalunya. Igualment Rivera ha assegurat després de veure el Rei que Sánchez encara te temps de redreçar la situació si "rectifica".

Tal com ha fet en els últims mesos, el president espanyol havia demanat prèviament tan a Podem com al PP i Cs que facilitessin la investidura d'un govern monocolor que dotés l'estat d'estabilitat davant els reptes dels pròxims mesos, entre altres –segons el propi Sánchez- la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O i el Brèxit. La petició a la dreta, a més, anava acompanyada de la necessitat de no deixar l'estabilitat de l'executiu a mans de formacions independentistes.

Un hipotètic acord entre PSOE i Podem hauria comptat amb l'abstenció d'ERC que -juntament amb la del PNB- era imprescindible per fer prosperar la investidura. Per contra, JxCAT havia anunciat ja aquest dimarts al monarca el seu 'no' adduïnt a la manca de voluntat del president espanyol en funcions de fer passos en la resolució del conflicte a Catalunya.

Quatre eleccions en quatre anys

Si s'esgota el termini, aquestes eleccions espanyoles seran les quartes en menys de quatre anys, des dels comicis del desembre del 2015. En aquella ocasió Mariano Rajoy tampoc va aconseguir una majoria per a la investidura la qual cosa va portar a repetir les eleccions el juny del 2016. En els segons comicis, els populars van obtenir 14 escons més sense arribar a la majoria absoluta i Rajoy només va poder governar després d'una forta crisi al PSOE que va comportar la dimissió de Pedro Sánchez i una abstenció traumàtica dels socialistes.