Sánchez assumeix la convocatòria d'eleccions el 10 de novembre

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha donat per feta ja la convocatòria d'eleccions el 10 de novembre i n'ha culpat tant Podem –que és "l'únic partit a l'esquerra de la socialdemocràcia que ha impedit quatre vegades un govern progressista"- com PP i Cs –"que han optat per desentendre's de l'estabilitat del país". En una compareixença a La Moncloa ha assegurat que el seu objectiu ha estat sempre conformar un govern progressista "que no depengués de forces independentistes" i que pogués donar estabilitat a l'Estat per afrontar grans reptes com la reacció a la sentència del procés per part del Tribunal Suprem. "Ho he intentat per tots els mitjans, però ho han fet impossible", ha sentenciat.

Sánchez ha comparegut a La Moncloa pocs minuts després que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, hagi posat veu a la decisió del rei Felip VI de no proposar cap candidat a la investidura un cop ha constatat que el líder del PSOE no disposa de prou suports. Segons Sánchez l'Estat "està abocat a una repetició electoral el 10 de novembre" malgrat que els espanyols van "parlar clar a les urnes" i van elegir "avançar sense aventures i amb seguretat i moderació" votant "un govern progressista amb una estabilitat "que no depengués de forces independentistes".

En aquest marc ha repartit culpes entre Podem i les dues forces de la dreta, PP i Cs. Segons Sánchez, per fer possible que l'estabilitat no depengués de forces independentistes calia "una abstenció" del PP i de Cs que "permetés facilitar l'únic govern possible des de l'aritmètica parlamentària" liderat pel PSOE.

"Lamentablement els conservadors espanyols tenen poc a veure amb els europeus i han optat per desentendre's de l'estabilitat del país" i han preferit "posar un cordó sanitari a la socialdemocràcia i abraçar l'ultradreta espanyola", ha dit. També ha criticat la posició de Podem, "l'únic partit a l'esquerra de la socialdemocràcia que ha impedit quatre vegades un govern progressista bloquejant la formació d'un govern liderat pel PSOE".Per tant, segons Sánchez "ha estat impossible complir el mandat electoral" i constituir un govern "que no estigués dividit en dos", en referència a la participació de Podem, i que "no depengués de les forces independentistes". "Nosaltres ho hem intentat tot i ens ho han fet impossible", ha dit, perquè "hem proposat fins a cinc fórmules de coordinació amb el nostre soci prioritari, Podem", ha afirmat, "i a totes ha dit que no". Un cop abocats a les eleccions, segons Sánchez, ara els espanyols "ho diran més clar" a les urnes el 10 de novembre.

"Els demanarem que ho diguin encara més clar" perquè "Espanya entri d'una vegades per totes a una senda d'estabilitat". Sánchez ha descartat que encara hi hagi marge per a una investidura abans del 23 de setembre, quan expira el termini per a la convocatòria automàtic d'eleccions. Malgrat que Podem i Cs veuen encara una possibilitat al calendari per a una investidura, el president en funcions ha afirmat que "no hi ha garanties" d'una investidura "que no sigui novament fallida".Sánchez ha evitat també posicionar-se sobre si la classe política ha de demanar perdó per aquests mesos en què ha estat incapaç de configurar un govern. Ha insistit que la seva és la força més votada i que cal que els espanyols puguin disposar d'un executiu estable.