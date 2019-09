Urdangarin podrà sortir de la presó dos dies a la setmana per fer voluntariat

El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Castella i Lleó ha autoritzat Iñaki Urdangarin a sortir de la presó dos dies a la setmana durant un màxim de vuit hores al dia per fer voluntariat a una institució a Madrid. A la interlocutòria, el titular del jutjat argumenta que "la realització d'una activitat a l'exterior és més que positiva per reduir o eliminar la dessocialització i deshumanització" que comporta la "soledat absoluta" a la qual està sotmès a la presó i serà beneficiós per a la reinserció social de l'intern. A més, considera que el programa proposat és "una forma de reparació a la societat". Així doncs, la resolució estima el recurs formulat pel marit de la infanta Cristina de Borbó a l'empara de l'article 117 del Reglament Penitenciari, sense qüestionar la seva classificació en segon grau. El cunyat del rei Felip VI compleix una condemna de cinc anys i deu mesos al Centre Penitenciari d'Àvila pel cas Nóos i encara no ha complert la quarta part de la condemna. El jutge Florencio de Marcos Madruga ha pres la decisió tot i l'oposició de la fiscalia.