Violen repetidament a una jove que feia de cangur a canvi de papers a Calp

Un ciutadà de Kuwait ha estat detingut per violar tres vegades a una jove marroquina a la qual havia contractat com interna fa tres mesos perquè tingués cura als seus fills a casa d'una urbanització de Calp, segons informa la Cadena Ser.

El jutjat d'instrucció número de 2 de Dénia ha decretat l'ingrés a presó provisional i sense fiança de l'acusat qui havia acordat amb la víctima, una marroquina de 28 anys, que l'ajudaria a aconseguir els papers per regularitzar la seva situació a Espanya.

El processat, que ni tan sols li pagava un sou pels seus serveis de cangur, la va violar en dues ocasions, de manera violenta, i la va amenaçar de mort si cridava o es resistia, segons la denúncia a la qual ha tingut accés la cadena SER.

La jove no va denunciar en un principi aquestes violacions per por que la matés, però finalment dijous passat va acudir a la Guàrdia Civil després que l'home l'obligués a fer-li una fel·lació, intentés violar-la de nou i li clavés una pallissa, segons informa la SER.

Pel que sembla els fills de l'agressor, de 5 i 8 anys d'edat, es van interposar entre el pare i la víctima, que va aconseguir fugir de la casa. Un veí a qui va demanar auxili li va dir que no denunciés a l'home, però una trucada telefònica a la seva germana va alertar dels fets a la Policia Local de Calp i a la Guàrdia Civil, que van detenir el presumpte agressor quan estava fent les maletes, on hi havia 100.000 euros, segons han assenyalat a la SER fonts pròximes al cas.

La jove, que no parla castellà, està rebent atenció al Centre de la Dona de Dénia i es troba a l'espera que se li assigni un advocat d'ofici.