Els tres vídeos d'ovnis que la Marina dels EUA confirma com a reals

Per primera vegada, la Marina dels EUA ha confirmat l'existència d'ovnis sobre el seu territori, donant validesa a tres vídeos publicats pel 'New York Times' en els quals s'observen tres objectes maniobrant a gran velocitat a l'aire.

Segons l'informe del Pentàgon, els objectes van realitzar moviments tan ràpids i complicats que cap aparell conegut pot és capaç de realitzar-los.

Un dels vídeos és de 2004 i va ser gravat per un F-18, mentre que els altres dos són de 2015. Els pilots del caça van descriure en el seu moment els objectes com a "fenòmens aeris no identificats". Segons els pilots, els ovnis tenien una forma d'ou allargat i la capacitat de tornar-se invisibles en acostar-se a ells.

Els objectes van aparèixer a més de 24.000 metres d'altura i després van descendir de manera sobtada fins al mar, dispersant-se de nou i fora de l'abast dels radars quan es trobaven a 6.000 metres.