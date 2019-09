Madrid Discussió entre Almeida i Ortega Smith per la violència de gènere

Madrid Discussió entre Almeida i Ortega Smith per la violència de gènere

Els regidors de Vox a l'Ajuntament de Madrid van acudir al minut de silenci convocat per l'últim assassinat d'una dona a mans de la seva parella amb una pancarta pròpia que establia que «La violència no té gènere», gest que els va retreure l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que va mantenir una discussió pública amb el portaveu de la formació d'extrema dreta, Javier Ortega Smith. Els regidors de Vox no van voler sumar-se a la pancarta de la resta de grups de l'Ajuntament.