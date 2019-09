Un octogenari mor després de ser agredit amb un plat per la seva dona a Oriola

Un home de 84 anys ha mort aquesta setmana a l'hospital d'Oriola deu dies després de ser ingressat en estat crític amb dues greus lesions al cap que li va causar presumptament la seva dona, de 83 anys, amb un plat ceràmic al domicili conjugal, situat a la pedania oriolana de Desemparats.

Un fill del mort va ser qui va denunciar el cas davant la Policia a sospitar que el seu pare havia estat agredit per la seva mare, malgrat que ella va atribuir les lesions a un accident domèstic. La dona va ser detinguda el mateix dia de l'agressió, el passat 7 de setembre, i després de passar a disposició judicial es va acordar el seu ingrés a la presó, inicialment per temptativa d'homicidi, acusació que es modificarà al jutjat després de conèixer-se la mort de l'octogenari el passat dimarts a la tarda.

Freda, despreocupada, gens afligida i sense interessar-se per l'estat de salut del seu marit. Així es va mostrar la dona de 83 anys quan els seus fills van anar al domicili dels seus pares a la pedania de Desemparats matí del passat 7 de setembre. "Estarà dormint", va arribar a dir-li la dona a una filla que va anar a primera hora del matí del passat 7 de setembre i va veure el seu pare estès a terra del garatge de l'habitatge amb un bassal de sang al seu voltant. La dona va trucar a les sis de la matinada a la seva filla per alertar-del que havia passat. Li va explicar que cap a les tres de la matinada va escoltar un soroll però no li va donar importància i posteriorment va trobar al seu marit al terra del garatge.

L'home presentava dues lesions greus al cap i va ser evacuat en ambulància a l'hospital. Per la seva banda, un fill de l'octogenari va acudir a la comissaria d'Oriola i va comunicar a la policia que sospitava que la seva pròpia mare podria haver-li causat les ferides i va explicar que la tarda anterior havien mantingut una discussió per motius domèstics i que des de feia més de sis anys tenien conflictes de parella.

La Policia Nacional no tenia denúncies prèvies de maltractaments en la parella. Els investigadors es van traslladar al domicili i van detectar moltes contradiccions en el relat ofert per l'esposa.



Sang a les parets

Agents de Seguretat Ciutadana, Policia Judicial i Policia Científica van anar al domicili i en la inspecció van trobar restes de sang a les parets malgrat que la detinguda presumptament havia netejat minuciosament el lloc. Així mateix, en una galleda de les escombraries van descobrir trossos d'un plat ceràmic i en el cant d'un d'ells van detectar restes biològiques que presumptament pertanyen a la víctima.

Les indagacions policials i l'informe mèdic que apuntava que les dues lesions al cap van ser realitzades amb un objecte contundent van motivar que la Policia procedís a la detenció de la dona de 83 anys dona de l'home mort dimarts després d'estar deu dies ingressat en estat molt greu a l'hospital d'Oriola. Després de passar a disposició judicial es va acordar el seu ingrés a la presó preventiva.

La investigació que va permetre descobrir que l'home va ser agredit i no va resultar ferit en un accident domèstic ha estat realitzada de forma conjunta per agents de les brigades locals de Policia Judicial i Policia Científica de la Comissaria d'Oriola.