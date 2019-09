Absolen els tuiters que van desitjar la mort al nen malalt que volia ser torero

El titular del Jutjat penal número 2 de València ha absolt els tres acusats que van ser jutjats el passat dilluns per escriure a les xarxes socials, l'octubre de 2016, missatges ofensius cap a Adrián, el nen de vuit anys malalt de càncer que de gran volia ser torero. Aquestes publicacions van ser realitzades després de la celebració d'una cursa de braus benèfica que tenia com a finalitat recaptar fons per al menor, que va morir sis mesos després. El magistrat qualifica les expressions de «menyspreables» o «repulsives», però no aprecia en elles un delicte d'incitació a l'odi.