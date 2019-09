Detingut un membre de Daesh que tenia manuals per fer atemptats

La Policia Nacional va detenir ahir a Algesires un membre de l'organització terrorista Daesh que emmagatzemava documentació per perpetrar accions violentes amb explosius, vehicles o armes blanques. Segons va informar la policia en un comunicat, en el desenvolupament de l'operació, que va comptar amb la col·laboració d'un analista d'Europol, es va practicar el registre del seu domicili.

El detingut, N.E.A. de 51 anys i que va ingressar a la presó provisional sense fiança, mostrava una «intensa» activitat en xarxes socials i grups de missatgeria per tal de descarregar i acumular continguts en favor de l'organització terrorista Daesh.

Entre el material que emmagatzemava i visionava es trobaven vídeos i manuals destinats a l'autocapacitació per cometre atemptats; així com tutorials que facilitaven informació detallada per elaborar explosius amb mitjans casolans o com atemptar emprant armes blanques o vehicles.

N.E.A. va arribar a estar integrat en més d'una vintena de grups de missatgeria de diferents plataformes. Dins d'aquests tenia accés a alguns «extremadament exclusius» i només aptes per a persones considerades integrants de l'organització. Entre ells destacaven xats on conversava amb altres membres de Daesh que es trobaven en zona de conflicte.

En el registre practicat en el domicili del detingut, els agents van intervenir material informàtic per a la seva anàlisi, així com proves de la publicació de la seva banda del jurament d'obediència al califa A Baghdadi i, per tant, a Daesh. La investigació es va desenvolupar sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número tres i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.