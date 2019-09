Els joves pressionen l'ONU pel clima

«Un dels problemes dels líders mundials és que parlen molt i escolten poc». L'anàlisi la va fer ahir algú acostumat a bregar amb aquests líders, el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres. I el va pronunciar en l'arrencada de la Cimera Juvenil del Clima, la primera d'aquestes característiques que acull l'ONU.

Encara que ell mateix va ser designat com a «oient principal» en una sessió inaugural en la qual tenien la paraula l'activista sueca Greta Thunberg i tres joves d'Argentina, Kenya i l'Índia, Guterres va voler realitzar una intervenció prèvia per aplaudir el moviment juvenil i el seu «lideratge i entusiasme». «Va començar com una cosa petita i l'heu convertit en una cosa mundial», va dir el portuguès, que va definir la tasca dels joves també com «absolutament essencial» i els va atribuir «un canvi en l'impuls» a l'acció.

Guterres va apel·lar a l'experiència per assenyalar «el difícil que és fer que alguna cosa es mogui» i per això va aplaudir en les seves paraules els joves per afectar i implicar en la seva lluita a les seves famílies, les seves comunitats i les seves societats. Va destacar també l'impacte que estan tenint en la forma com actuen empreses i autoritats municipals i el pes que poden acoinseguir en eleccions i governs nacionals. I els va animar a seguir «exigint responsabilitat» a les generacions que els han precedit.

Dos dies abans d'acollir demà els líders polítics mundials en una altra cimera climàtica per a la qual va demanar «accions, no paraules», Guterres va apuntar també el seu objectiu de «vincular el canvi climàtic a un nou model de justícia», recordant que entre les nacions i persones més afectades, com les petites illes o els pobres, no són els que més contribueixen a aquest canvi climàtic però sí que es compten entre els més afectats. «El patiment de la gent empitjorarà més a mesura que passi el temps», va advertir Guterres, que va ser contundent en opinions com que «no té sentit seguir subvencionant combustibles fòssils».

En la cimera que comença demà, encara que sigui la d'adults, està convidada a parlar Greta Thunberg, i amb aquest argument l'adolescent sueca va optar ahir per quedar-se en segon pla en la sessió d'obertura de la cimera juvenil del cap de setmana, cedint l'atenció als altres joves activistes. És una cosa que ha estat fent també en diverses de les seves altres aparicions als EUA, on ha volgut ressaltar i tornar els focus cap al treball d'altres activistes locals.



Imparables

Ahir només va utilitzar el micròfon per recordar que els joves són «imparables». I també va recordar l'èxit global de la convocatòria de vaga pel clima que divendres va mobilitzar en els cinc continents a milions de persones, majoritàriament joves. Ella mateixa va participar en la de Nova York i allà, davant de 250.000 persones segons càlculs dels organitzadors, sí que es va esplaiar més en el seu discurs.

«Farem tot el que estigui a les nostres mans per evitar que aquesta crisi empitjori encara que signifiqui saltar-nos classes o la feina, perquè això és més important», va dir a Battery Park. «Per què hem d'estudiar per a un futur que se'ns està arrabassant?». «Exigim un futur segur. És massa demanar?», va plantejar també, abans de deixar un advertiment. «Si pertanys al petit grup de persones que se sent amenaçat per nosaltres tenim molt males notícies, perquè això és només el principi. El canvi ve, els agradi o no».

La ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, que ja ha arribat als EUA per participar en la cimera de demà, va destacar ahir que el missatge que està llançant la jove activista sueca és «enormement cert, enormement potent i enormement sagnant», subratllava.