Más Madrid es reuneix avui per decidir si Errejón es presenta el 10-N

El partit de Más Madrid es reunirà avui amb les bases per debatre si van a les eleccions generals i si es presenta o no com a candidat el portaveu del grup a l'Assemblea de Madrid, Íñigo Errejón. «És una trobada amb les bases i hi ha aquest debat i l'obrirem aquí i depenent d'aquest resultat direm alguna cosa», va indicar la portaveu del partit, Marta Figueres.

Errejón no anirà a la reunió per «garantir un debat obert i democràtic entre la militància, sense condicionants». Les bases i representants públics de Más Madrid s'han donat cita avui a les cinc de la tarda per acudir a una assemblea en la qual abordar el debat sobre les eleccions generals. Allà es discutirà com afrontar els comicis de novembre i quin ha de ser el full de ruta del partit.

