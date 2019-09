Els detinguts tenen entre 35 i 50 anys i s'investiga la seva presència en una pedrera

Els nou detinguts aquest dilluns per la Guàrdia Civil per formar part d'un grup violent dels Comitès de Defensa de la República (CDR) són tots homes i una dona, amb edats compreses entre els 35 i els 50 anys, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.

Els investigadors tenen constància que els arrestats, que quedaran en els pròxims dies a disposició de l'Audiència Nacional, van estar en una pedrera abans que es desenvolupés l'operatiu. Segons precisen fonts coneixedores del dispositiu, s'ha intervingut tèrmit i TATP (peròxid d'acetona), substàncies ambdues que són compatibles amb la fabricació d'explosius.

Entre els arrestats hi ha Eduard Garzón, que ja va ser detingut al febrer per la protesta als voltants de la presó de Lledoners durant l'últim trasllat des de Catalunya a Madrid dels exdirigents catalans presos i jutjats al Tribunal Suprem.

Els agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil estan des d'aquest dilluns a primera hora bolcant la informació informàtica per a la seva anàlisi després de la intervenció d'"abundant" material en els deu registres practicats a la província de Barcelona per ordre del Jutjat Central número 6 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

Tant el Ministeri de l'Interior com, després, la Fiscalia de l'Audiència Nacional han difós sengles comunicats en què es relaciona als nou detinguts a Catalunya amb material i substàncies "considerades precursors per a la confecció d'explosius susceptibles (a espera de confirmació pels especialistes) de ser emprades en la fabricació d'artefactes explosius ".

El Ministeri Públic ha afegit que la investigació se centra en la fabricació d'explosius per "ser utilitzats contra objectius seleccionats per un grup de militants dels CDR". De fet, en l'assumpte del seu comunicat parla de "neutralització de l'acció i grup terrorista d'índole secessionista català".

La Fiscalia recorda que la investigació dels Serveis d'Informació de la Guàrdia Civil i el Jutjat Central número 6 de l'Audiència Nacional es troba sota secret de sumari "davant la certesa que les accions s'anaven a perpetrar aprofitant el període comprès entre l'aniversari del referèndum il·legal d'autodeterminació de l'1-O de 2017 i l'anunci de la sentència del judici del Procés ".

Per aquest motiu, la Fiscalia justifica que "ha decidit procedir a la detenció dels implicats per avortar el projecte que podria haver ocasionat danys irreparables a causa de l'avançat estat dels seus preparatius".

En les imatges distribuïdes per la Guàrdia Civil de l'operatiu s'aprecia que agents armats accedeixen al que sembla un taller on s'acumulen bosses de plàstic amb substàncies en pols. També hi ha divers material com cassoles i olles, eines habituals per la barreja d'aquestes substàncies si l'objectiu és fabricar explosius.