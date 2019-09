L'ONU crida a una «acció amb ambició» en la Cimera del Clima

Quan el 2014 el llavors secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, va organitzar en vigília del debat de l'Assemblea General una cimera del clima, va assegurar que seria «diferent» a reunions anteriors i va reptar els participants a aportar «compromisos audaços» i a «innovar, cooperar, augmentar i complir accions concretes». Encara que aquella cita va acabar en vagues compromisos, poc més d'un any després se signava l'Acord de París, un pacte global per impulsar la lluita contra el canvi climàtic.

Avui els objectius marcats a la capital francesa es consideren insuficients i encara que París segueix sent el full de ruta, l'últim informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic de l'ONU (IPCC per les seves sigles en anglès) l'any passat va advertir que l'acció «està molt per sota» del necessari. L'IPCC va demanar «canvis sense precedents» per aconseguir metes com contenir l'escalfament no ja als 2 graus fixats a París sinó a 1,5.

Aquesta reclamació, així com la d'«ambició i acció», guien l'home que va donar el relleu a Ban al capdavant de l'ONU, António Guterres, que també ha fet de la resposta a la crisi un dels eixos del seu mandat. Per avui ha convocat una Cimera d'Acció Climàtica en la qual espera, demanda, «compromisos concrets i no discursos vistosos».

«Estem perdent la cursa contra el canvi climàtic», alertava el dimecres, en una trobada amb la premsa, el portuguès, que seguint l'informe de l'IPPC marca com a meta reduir «dràsticament» les emissions, 45% per al 2030, i aconseguir un compromís amb la neutralitat de carboni per al 2050.

L'exigència de Guterres es farà present en els discursos d'avui. Durant la cimera, en la qual estan convidats a participar i parlar representants municipals i empresarials i grups mediambientals, els únics caps d'estat als quals es deixarà intervenir seran els que arribin amb compromisos concrets.



El paper espanyol

Espanya serà un d'ells, en liderar al costat del Perú un compromís per aconseguir la igualtat i l'apoderament de dones i nenes com a component essencial de les accions de lluita contra el canvi climàtic. Un total de 45 països han rubricat ja la iniciativa.

La ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, va portar ahir a Nova York, dins dels actes previs a la cimera, el compromís de 41 països i 71 governs regionals i ciutats, de les quals 33 són espanyoles, per situar la salut com a motor polític d'una major ambició en matèria de canvi climàtic. La representació espanyola no es queda aquí: l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, presidirà dimarts un fòrum específic sobre les ciutats.

Per a la inauguració de la jornada, Guterres, a més, reserva un lloc d'honor a Greta Thunberg, l'activista sueca de 16 anys que ha liderat una mobilització juvenil pel clima sense precedents. Encara que en els seus actes en els últims dies als Estats Units Thunberg ha buscat el segon pla per posar els focus sobre altres activistes, sap aprofitar les seves oportunitats per fer pujar els colors als polítics. I els reunits a Nova York hauran d'estar preparats per a la intervenció d'algú que el febrer passat, al Consell Econòmic Social i Europeu, es va atrevir a criticar els polítics per estar «actuant com a irresponsables i malcriats nens» i els va acusar que s'han «perdut dècades per la seva inacció».