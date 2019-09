Sánchez obre la campanya amb una carta instant els progressistes a «mobilitzar-se»

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar que el seu partit no ha de fer «cap canvi ideològic ni fingir res» per aconseguir un Govern de progrés. En una carta als militants socialistes difosa pel PSOE, Sánchez demana «mobilitzar tots els progressistes» d'Espanya, tant aquells que van votar el partit fa cinc mesos com aquells que «es van inclinar per altres opcions i han comprovat que el seu vot ha resultat estèril i només ha servit per perllongar el bloc i la inestabilitat del país».

«Hem d'aconseguir que els espanyols enviïn el 10 de novembre un missatge encara més alt i més clar, perquè ningú pugui tornar a ignorar la seva voluntat d'arribar a un Govern progressista, estable i coherent», va assenyalar. L'aspiració dels socialistes, segons va destacar Sánchez, està recollida en un programa «profundament social» que incorpora les més de 370 mesures elaborades després de desenes de trobades amb la societat civil i que, segons les seves paraules, han de complir «rigorosament» si governen.

Per al líder socialista, Espanya necessita un Govern «estable i sòlid», que també sigui capaç de «donar resposta a les amenaces imminents» que hi ha sobre Espanya. Entre aquestes amenaces, va destacar un Brexit «dur» que incideixi sobre les finances; la desacceleració econòmica internacional; o la gestió de la sentència del Procés i el seu impacte sobre la convivència.

«Hem de comportar-nos com el que som: una esquerra moderada que defensa la Constitució i l'Estat de les Autonomies. Una esquerra reformista que combat la injustícia sense embarcar-se en aventures», va apuntar Sánchez, alhora que va demanar el suport dels militants per portar les idees socialistes «a tot arreu».

Per la seva part, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va assegurar que «davant l'embolic de l'esquerra hi ha un PP en plena forma» i va deixar clar que als populars «no ens importa el que faci l'esquerra, avui els espanyols saben perfectament que Pedro Sánchez i l'esquerra són sinònim de bloqueig polític». «Han estat participant tots ells en un teatre durant mesos mentre Espanya estava paralitzada i necessitava un govern a ple rendiment per fer les reformes econòmiques que necessitava el país», va afegir. Així, Montesinos va valorar que el PP «sí que sap dialogar, sí que sap negociar, sí que sap arribar a pactes i acords d'Estat per solucionar problemes de la ciutadania». «Davant l'embolic de l'esquerra hi ha un PP en plena forma, amb ganes, amb il·lusió», va dir, però admetent «que la ciutadania està cansada, està farta de tornar de nou a les urnes», fet pel qual els va traslladar que «si aposten de nou pel PP recuperarem d'una vegada per sempre el rumb d'Espanya», va concloure.

Va instar tant Sánchez com la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, a «demanar disculpes als espanyols per jugar amb els diners de tots» i que anaven a sanitat, educació i el pagament a proveïdors.

Paral·lelament, el president de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, va assenyalar que, si a les eleccions generals anunciades per al 10 de novembre obtenen «un escó més que Podem i PSOE junts», Cs negociarà amb el líder del PP, Pablo Casado, per formar govern. Carrizosa va retreure al president del Govern en funcions que hagi causat «sis mesos de bloqueig», i es va comprometre a formar govern en menys d'un mes si tenen els vots per fer-ho.