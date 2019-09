El TSJC requereix personalment Torra perquè retiri la pancarta amb el llaç de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerit personalment aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè retiri la pancarta sobre els presos i amb el llaç groc que hi ha a la façana del Palau, segons ha informat el TSJC.

Un lletrat de l'Administració de Justícia ha estat qui ha requerit personalment el president, i ara comença el termini de 48 hores que ha fixat el tribunal perquè Torra retiri aquest símbol de forma cautelar.

El president de l'Executiu català ha afirmat: "Quan es tracta de drets civils, socials i polítics, no ens podem tirar enrere i no podem cedir a la involució que promou l'Estat", i ha afegit que el seu compromís amb la llibertat d'expressió és total, en una anotació a Twitter recollit per Europa Press.

Torra ja va anunciar divendres que no retirarà la pancarta i que presentarà un recurs contra la resolució del TSJC que l'ordena retirar-la.

La Secció Cinquena va dictar dijous aquestes mesures cautelars sol·licitades per Impulso Ciudadano en un recurs contenciós per un suposat incompliment de l'Administració catalana en la representació del conjunt de la ciutadania.

En l'acte, la Sala va admetre la petició i va recordar que la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sosté que "les institucions públiques, a diferència dels ciutadans, no gaudeixen del dret fonamental a la llibertat d'expressió que proclama l'article 20 de la Constitució".