El Congrés dels EUA obre el procés per destituir Donald Trump per "trair la seguretat nacional"

El Congrés dels Estats Units ha obert aquesta nit el procés destitució presidencial contra Donald Trump, segons ha anunciat la líder de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, a l'anunciar una investigació d' 'impeachment' contra el republicà, similar a la que es va obrir a 1973 com a primer pas per destituir Richard Nixon. Pelosi ha acusat Trump de "trair la seguretat nacional".

El motiu són les gestions que Trump va realitzar al juliol per reclamar a Ucraïna que investigués l'exvicepresident Joe Biden i al seu fill Hunter. Els demòcrates consideren que va incórrer en un greu delicte d'abús de poder en demanar a un líder estranger que interferís al seu favor per fer mal a un dels seus potencials rivals en les eleccions del 2020.

No era la primera vegada que els demòcrates es plantejaven l'opció de parar-li els peus al president, però també és cert que mai abans hi va haver tant suport a les seves files per iniciar el procediment. En les últimes hores, l'opció havia guanyat enters entre els diputats més conservadors, així com entre els aliats de Nancy Pelosi, dos sectors que fins ara s'havien oposat a l'obertura d'un judici polític per destituir el president.

Dos terços dels 235 diputats demòcrates li donen suport en aquests moments, segons el recompte dels mitjans nord-americans. "És realment trist pensar que el president podria haver comès una ofensa constitutiva de 'impeachment'", ha dit Pelosi aquest dimarts durant un acte públic.

Aquest cop l'amenaça ha estat rebuda per Trump amb la gravetat que potencialment implica. El president ha anunciat a través de les xarxes socials que farà pública la transcripció completa de la conversa que va mantenir a finals de juliol amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky.

Una decisió que arriba després que ell mateix admetés haver-li demanat en aquella xerrada que investigués als Biden, particularment a Hunter, qui va servir a la junta directiva d'una empresa gasística ucraïnesa. Trump sosté en qualsevol cas que no hi va haver res inadequat en aquella conversa. "Això no és més que una continuació de la major i més destructiva caça de bruixes de tots els temps", ha escrit a Twitter.

El president també ha reconegut que va arribar a bloquejar temporalment les ajudes a Ucraïna, tot i que segons la seva versió, no ho va fer per coaccionar al seu homòleg ucraïnès, sinó perquè sentia que el seu país estava contribuint més que els europeus. "No hi va haver quid pro quo, no es va aplicar cap pressió, res", va dir Trump a Nova York.

La indignació demòcrata s'ha accentuat pel rebuig de l'Administració Trump a compartir amb el Congrés la denúncia anònima del funcionari de la intel·ligència nord-americana que va destapar el cas, en contra del que estipula la llei. "Crec honestament que ha arribat el moment d'obrir un procediment de destitució contra aquest president" ", ha dit el diputat, John Lewis.

En termes similars s'han expressat els portaveus de Joe Biden, candidat a la presidència i un dels protagonistes d'aquesta història. "Va a demanar-li a Trump que compleixi amb tots els requisits del Congrés per aportar informació en el tema d'Ucraïna i la resta d'investigacions. Si Trump no compleix, el Congrés no tindrà altra opció que obrir un impeachment".