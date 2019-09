L'ONU busca compromisos dels països amb el clima sense els Estats Units i la Xina

Ha hagut d'arribar a Nova York una adolescent de 16 anys des de l'altre costat de l'oceà perquè a la seu de Nacions Unides els representants dels governs del món escoltin directament, sense embuts i sense possibilitat de dirigir l'atenció cap a un altre costat, grans veritats sobre la seva responsabilitat en la crisi climàtica i la seva demostrada insuficient resposta. L'armadura de contenció que s'havia estat enfundant Greta Thunberg des que va arribar amb vaixell als Estats Units en molts dels seus actes institucionals, cedint el focus a altres activistes, va caure ahir. I a la Cimera sobre Acció Climàtica organitzada pel secretari general de Nacions Unides, António Guterres, davant caps d'Estat i Govern de 70 països, líders empresarials, municipals i d'organitzacions, va sacsejar el món amb una intervenció de només dos minuts plena d'indignació, ràbia i emoció, però també de ciència.

«Heu robat els meus somnis i la meva infància amb les vostres paraules buides, i això que soc una de les afortunades», va dir contenint les llàgrimes Thunberg a l'inici d'un discurs que es va sentir com un llamp, electritzant la sala de l'Assemblea General. «La gent està patint; la gent està morint; col·lapsen ecosistemes sencers; som a l'inici d'una extinció massiva i tot del que podeu parlar és sobre diners i contes de fades de creixement econòmic etern. Com us hi atreviu? ».

Recolzada en dades científiques tan alarmants com irrefutables, que alerten que fins i tot reduint la meitat de les emissions en la propera dècada només hi ha un 50 de possibilitats de mantenir l'escalfament global per sota d'1,5 graus, Thunberg va retreure als polítics que continuïn plantejant les mateixes polítiques i algunes innovacions simplement tecnològiques com si fossin suficients, quan se sap que no ho són. «Els números són massa incòmodes, però sou massa immadurs per dir la veritat », va dir.

Les seves paraules no van ser només una reclamació. També van ser una advertència. «Ens esteu fallant però la gent jove comença a entendre la vostra traïció», va retreure als presents. «Els ulls de totes les generacions futures estan sobre vosaltres. I si trieu fallar-nos, mai us perdonarem. El món està despertant. I el canvi ve, us agradi o no».

Encara que Guterres havia demanat que aquesta fos una cimera d'acció i només va donar torn de paraula als que arribessin amb propostes concretes, estava limitat per la inutilitat legislativa de la reunió, en la qual ell mateix va pintar un escenari apocalíptic però també va voler deixar espai a l'optimisme que puguin produir-se canvis reals, incloent el que va assenyalar directament d'abandonar els subsidis a la indústria de combustibles fòssils «moribunda». I hi va haver discursos anunciant compromisos, com la presentació per part d'Angela Merkel del seu recent pla per destinar 54.000 milions d'euros a combatre la crisi climàtica o la promesa de Narendra Mori, primer ministre de l'Índia, que el seu país elevarà per al 2022 el seu percentatge d'energies renovables, però on realment cal incloure el compromís és en documents legals i vinculants com els de l'Acord de París, que es revisaran al desembre a la cimera COP25 a Xile.

Tot i que no se l'esperava, va aparèixer per sorpresa el president dels Estats Units, Donald Trump, per escoltar els discursos de Merkel i Modi.