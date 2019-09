Batet ratifica el decret que convoca les eleccions

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va ratificar al Palau de la Zarzuela el decret signat pel Rei de dissolució de les Corts i de convocatòria de les noves eleccions per al 10 de novembre, que donaran lloc a uns renovats Congrés i Senat que es constituiran el 3 de desembre a les deu del matí. La dissolució de les Corts és conseqüència de l'aplicació de l'article 99 de la Constitució per als casos d'incapacitat dels partits per arribar a un acord d'investidura. És la segona vegada que s'aplica aquest precepte constitucional -la primera vegada va ser al maig de 2016-, però aquest cop permetrà estrenar un nou procediment electoral abreujat, especial per a les repeticions de comicis. El decret es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat.